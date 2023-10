L' energia che ci concedono gli autocrati

Leggi su panorama

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il futuro dell’import di gas e petrolio in Italia, dopo la fine delle relazioni con la Russia di Putin, dipende da accordi con altri Paesi. Né democratici né stabili. Il 24 febbraio 2022 non è soltanto la data dell’inizio della guerra in Ucraina. È anche il momento in cui la Russia ha «perso» economicamente l’Europa. E viceversa. La riprova? L’invasione del vicino di casa ucraino è stata l’occasione per l’Occidente di tagliare definitivamente i rapporti con il gigante degli idrocarburi per rivolgersi ad altri fornitori. Quando infatti, il 26 settembre 2022, sono stati fatti esplodere nel Mar Baltico i gasdotti Nord Stream 1 e 2 costruiti dalla Russia per portare il proprio gas in Europa via Germania (aggirando Ucraina, Polonia e altri Paesi ostili a Mosca), il Cremlino si è reso definitivamente conto che il suo isolamento a ovest era ormai realtà. Un’amputazione dalle gravi conseguenze ...