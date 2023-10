Lecce | Pongracic | «Sono contento per le mie prestazioni e per quelle della squadra»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Marin, giocatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Serie A contro il Sassuolo Marin, giocatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Serie A contro il Sassuolo. PAROLE – «per le miee per. Venivamo da due partite difficili mafelice. Ho avuto due occasioni in cui ho provato a segnare. Erano situazioni entrambe difficili, ma voglio fare gol. Poi salvare la porta è il mio mestiere, devo farmi trovare pronto. Fisicamente sto bene, ho svolto tutto il ritiro. La scorsa settimana è stata più difficile per le partite ravvicinate. Mi piace ogni tanto affacciarmi in avanti, ...