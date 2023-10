Lecce | D’Aversa | ‘Perché Strefezza gioca a sinistra Pongracic? Se continua così è da top club’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di sabato 7 ottobre 2023) 2023-10-06 23:28:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il tecnico delRobertoha parlato a Sky dopo il pareggio interno con il Sassuolo: “Siamo partiti bene, abbiamo creato tanto ma ci siamo trovati sotto su un’azione d’angolo sulla quale siamo stati passivi. Il Sassuolo ha qualità importanti in ripartenza, siamo stati bravi a riprenderla e non era semplice con tutte queste partite nelle ultime due settimane. Sappiamo tenere la concentrazione anche quando le cose si mettono male”. DETERMINAZIONE – “Dobbiamo mettere sempre intensità, sia quando creiamo sia quando lo fanno gli avversari. Tra infortuni e squalifiche abbiamo perso brillantezza ma oggi abbiamo tirato fuori molte energie. Sulle palle inattive dovevamo far meglio, Baschirotto edovrebbero segnare ...