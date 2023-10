(Di sabato 7 ottobre 2023) AGI -due cagnolini dall'auto di una donna che stava facendo lae vengono denunciate per furto aggravato in concorso. È successo nei giorni scorsi a Ornago, provincia di Monza e Brianza, dove una signora aveva denunciato ai carabinieri che qualcuno le aveva portato via idi razza 'spitz' che aveva lasciato nell'auto parcheggiata fuori dal supermercato 'MD'. Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza, i militari hanno accertato che due donne, approfittando della vettura lasciata incustodita con i finestrini leggermente abbassati, avevano abbassato con la forza ulteriormente i vetri e sottratto dall'abitacolo i due animali, per poi allontanarsi a piedi. I carabinieri hanno riconosciuto il volto di una delle responsabili in una 42enne della zona, già nota alle forze dell'ordine, e hanno trovato i due ...

...di ogni frontiera ai migranti in nome non tanto dei vecchi ragionamenti utilitaristici ("ci... buttati da Lukashenko in braccio all'esercito di Varsavia che li accoglieva sguinzagliando i. ...Solo i suoi adoratigli danno sollievo: sono addestrati a rispondere a ogni suo comando, e per conto del loro padrone aiutano i bisognosi enelle case dei ricchi.

Le rubano i cani mentre fa la spesa AGI - Agenzia Italia

Vimercatese sotto scacco dei ladri, rubano pure i cani Il Cittadino di Monza e Brianza

Ad Arcore lo scorso 3 ottobre, in via Garibaldi, alle ore 20 circa, alcuni malviventi, dopo aver forzato una finestra della villetta a due piani, e i proprietari erano tranquillamente a cenare nella l ...Fino al 13 ottobre AreaZeroUno, in via Mori 6, a Prunaro di Budrio, ospiterà la mostra fotografica "Dog Photography", realizzata con gli scatti del fotografo Mattia Gorno. Il fine della mostra, spiega ...