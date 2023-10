Le ho chiesto di sposarmi | ma | Ibrahimovic | lo schiaffo della moglie

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Cose dette da Zlatannel faccia a faccia con il giornalista britannico Piers Morgan al Piers Morgan Uncensored. Sulla carriera: «Quando vedo altri attaccanti molto avanti con l'età che ancora giocano penso di poter giocare ancora, farei molto più di quello che fanno loro». Sui tifosi: «Ho giocato per 25 anni di fronte a novantamila persone. Non sono così egocentrico da avere l'esigenza di queste attenzioni ora. Altrimenti avrei scelto di fare il commentatore, l'opinionista, tutte queste cose che fanno gli ex calciatori. Lo fanno perché hanno ancora bisogno di questo tipo di attenzioni». Sul futuro: «Fare l'attore? Perché no. Cattivo in un film di James Bond? Lo distruggerei». Sul matrimonio: «Hoa Helena di, ma mi ha detto “Non ho bisogno di sposarti per stare con te”». Eh, ha trovato una più cazzuta di ...