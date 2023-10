Le fratture americane girano sempre intorno all’economia Parla Nakashima WaPo

Leggi su formiche

(Di sabato 7 ottobre 2023) ? Da Washington a Roma, passando per Urbino, con un pezzo di cuore a Bologna, dove ha vissuto 5 anni. Ellen, che nella sua carriera di giornalista ha vinto tre premi Pulitzer, tutti con i colleghi del Washington Post, mi ha raccontato come ha iniziato a occuparsi di sicurezza nazionale, quanto è profonda la frattura tra democratici e repubblicani in vista delle presidenziali, e che direzione prenderà lo scontro tra Stati Uniti e Cina. Prima di entrare nel vivo dell’intervista, ha riflettuto sulla storia della città di Urbino, dove le è stato consegnato il premio “Urbino Award” conferito dal Centro studi americani ogni anno a un giornalista statunitense: la città marchigiana, sotto il comando di Federico di Montefeltro, mise la propria avanzata tecnologia militare al servizio del benessere per i suoi cittadini. “Non posso non pensare a quanto succede nel mondo ...