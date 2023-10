(Di sabato 7 ottobre 2023) su Tg. La7.it - E' lo stesso immunologo Francesco Lere dettagli sulla violenta aggressione subita giovedì pomeriggio da parte di un suo ex paziente, Mauro Renato ...

“Era un mio paziente. Aveva avuto un problema alla spina dorsale, ma l’avevo guarito. Poi ha iniziato a chiedermi di curargli il cane . Ma io non ...

Le Foche racconta: "L'aggressore voleva che curassi il suo cane" TGLA7

L'immunologo Francesco Le Foche parla dopo l'aggressione: "Il paziente voleva che curassi il suo cane" Virgilio Notizie

L'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio. Il gip ha convalidato l'arresto ed ora si trova nel carcere di Regina Coeli. Sarà poi un'eventuale perizia, se dovesse essere richiesta a chiarire ...ROMA. "Era un mio paziente. Aveva avuto un problema alla spina dorsale, ma l'avevo guarito. Poi ha iniziato a chiedermi di curargli il cane. Ma io non potevo, non sono un veterinario. Credo sia questo ...