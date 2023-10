Le Foche | immunologo aggredito | emergono nuovi dettagli

(Di sabato 7 ottobre 2023) L’Francesco Lenel pomeriggio di giovedì:in merito alla sua violenta aggressionein merito all’aggressione che ha visto come vittima Francesco Le. Lo stimato medico edche è stato violentementeall’interno del suo studio, a Roma. A picchiarlo selvaggiamente un suo paziente, un uomo di 36 anni. A quanto pare per via di un cane. L’aggressore è stato successivamente arrestato: le accuse contro di lui sono gravi visto che si parla di tentato omicidio. L’Francesco Le(Ansa Foto) Notizie.comE’ un ex pugile ed oggi buttafuori. Come rivelato ...

L’immunologo Francesco Le Foche è stato massacrato a causa di un cane. A picchiarlo è stato un suo ex paziente ex pugile oggi di professione ...

L'Francesco Leè stato massacrato a causa di un cane. A picchiarlo è stato un suo ex paziente ex pugile oggi di professione buttafuori. E, come rivela il dottore, un mese prima gli ..."Dobbiamo lavorare per promuovere un cambiamento culturale che permetta di riscoprire l'alleanza tra medico e paziente". "Desidero esprimere la mia solidarietà all'Francesco Le, vittima ieri nel suo studio" romano "di un'aggressione inaudita da parte di un paziente". Così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. "L'episodio di violenza lascia ...

Roma, l'immunologo Francesco Le Foche massacrato nel suo studio in via Po da un paziente: è grave Corriere Roma

L’immunologo Francesco Le Foche aggredito nel suo studio da un paziente Il Fatto Quotidiano

Panico in uno studio medico, dove uno specialista è stato brutalmente massacrato da un paziente convinto di aver ricevuto una terapia ...Genova – Per Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, l'aggressione all'immunologo Francesco Le Foche ( clicca qui per l’articolo) è ...