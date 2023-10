Le Foche aggredito a Roma | Bassetti se la prende coi ' no-vax' | Colpa dei ciarlatani in tv durante il Covid

come già detto in apertura e come riportato da 'Ansa' e 'TgCom24', la prognosi dell' Immunologo resta riservata. L'aggressore sarebbe un pregiudicato ...

... riuscendo a portarlo fuori dallo studio medico per farsi raccontare cosa fosse accaduto e per attendere i rinforzi, evitando che il 35enne tornasse a inveire su Leoramai esanime. Colpa dei ...... l'uomo è andato in escandescenza (pare per una diagnosi non condivisa) e hail medico, ... pensando a una sorta di rivendicazione contro le posizioni di Le. L'immunologo infatti, in ...

L'immunologo Francesco Le Foche aggredito nel suo studio da un paziente: credeva lo stesse curando male Repubblica Roma

Francesco Le Foche, l'immunologo picchiato violentemente da un paziente nello studio medico a Roma: condizioni ilmessaggero.it

Francesco Le Foche è in gravi condizioni e dovrà subire un intervento maxillo-facciale. L’immunologo rischia di perdere la vista da un occhio, picchiato da un paziente perché il cane che gli aveva ...Durante la pandemia, è stato un punto di riferimento e una presenza ricorrente negli studi televisivi, in particolare nel salotto di Domenica In con Mara Venier e a Porta a Porta con Bruno Vespa ...