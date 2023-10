Le ballerine di tendenza che piacciono alle star | da copiare

Leggi su dilei

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tacchi alti addio: l’autunno sarà all’insegna della comodità e del bon-ton. Prima che le temperature diventino troppo basse, le più prezioseate dei vostri outfit saranno le, come dimostrano le numeroseche negli ultimi mesi sempre più spesso sono state avvistate con delle sobrie flat-shoes ai piedi. Il segreto del successo di una calzatura che da anni regna incontrastata durante le mezze stagioni è presto spiegato: lesono versatili e colorate, disponibili in tessuti e modelli anche molto differenti tra loro, pensate tanto per completare look dal sapore casual che per ‘sdrammatizzare’ ensemble più audaci. In pelle o in velluto, in vernice o a punta: le flat-shoes si sposano divinamente con jeans e pantaloni a sigaretta, ma nel caso in cui l’altezza sia ...