Lazza a FqMagazine | “Chi mi chiama ‘nano’ sui social? La verità è che nessuno ti perdona il successo e dopo stai sul ca**o”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023), reduce daldi Sanremo e da un tour sold out, è uno dei grandi protagonisti di questa sera al Red Bull 64 Bars Live, che si terrà, per il secondo anno consecutivo, in Piazza Ciro Esposito, vicino le Vele di Scampia a Napoli. Abbiamo incontrato il rapper che è al settimo cielo: “Mi sono sentito offeso perché non mi avevanoto lo scorso anno (ride, ndr) adesso recupererò sia per l’anno scorso che per stasera!”. Durante l’incontro con la stampa, abbiamo chiesto all’artista un commento sul tema del body shaming, di cui è stato vittima qualche giorno fa su X e che, stranamente, lo ha visto sotto il fuoco incrociato delle polemiche con le (assurde) accuse di sessismo. Una follower di X, dal nulla, ha puntato il dito, scherzosamente ma non troppo contro il cantante che aveva solo raccontato di quanto fosse bello cenare da ...