Lazio | Sarri pensa a una mossa a sorpresa a centrocampo per l'Atalanta

Lorenzo Insigne è in rotta con i tifosi del Toronto FC e vorrebbe tornare in Italia. E secondo il Messaggero in questi giorni si sarebbe...

buone notizie per il tecnico della Lazio Maurizio Sarri in vista della gara di domenica contro l'Atalanta all'Olimpico: Ciro Immobile ,...

Zdenek Zeman , mister del Pescara in Lega Pro, sugli scudi a Macerata in occasione di Overtime Festival 2023. Il ‘mago‘ boemo, autentico personaggio ...

Nonostante il mercato di gennaio sia ancora lontano, in casa Napoli cominciano ad arrivare le prime richieste. Il calcio mercato estivo è stato come ...

Lazio-Atalanta rappresenterà il definitivo banco di provare peri biancocelesti per cercare di invertire definitivamente la rotta in vista del ...

Da allora sono arrivati in totale solo due successi dellaa Bergamo, cinque pareggi e sei sconfitte , l'ultima per 0 - 2 a febbraio dell'anno scorso. Gli uomini didomani proveranno a ...I gialloblù, dopo 7 giornate, si trovano a metà classifica con 9 punti collezionati, uno in più della Roma di Mourinho e due in più delladi. . Ma Eusebio di Francesco , nel delicato ...

Lazio, Kamada e Guendouzi in campo: Sarri ha una soluzione in più La Lazio Siamo Noi

Lazio, il piano ‘diabolico’ di Lotito: Sarri non è d’accordo CalcioMercato.it

Quella di oggi sarà una giornata importante per quanto riguarda il calciomercato della Lazio. Mentre Sarri a Formello, con le poche ore a disposizione, sta preparando il delicato big match dell’Olimpi ...Tra i giocatori chiamati a sbloccarsi in questo inizio di stagione in casa Lazio c’è anche Felipe Anderson. Finora il brasiliano ha trovato al massimo 3 assist, ma con ...