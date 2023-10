Lazio | Felipe Anderson | «Ho imparato molto da Immobile»

(Di sabato 7 ottobre 2023) Le parole di, attaccante della, alla vigilia della sfida dei biancocelesti contro l’Atalanta Alla vigilia del match trae Atalanta ecco le parole diai microfoni diStyle Channel. Di seguito le sue parole. «Loro sonoaggressivi, giocano a tutto campo, uomo contro uomo. Li conosciamo bene. Sono sicuro che il mister ci aiuterà a fare una grande partita. Quella dello scorso anno fu una gara da squadra, muovemmo la palla velocemente, come ci chiede sempre il mister. A fine partita ero felice. Sul ruolo ho avuto la fortuna di imparare dai movimenti giusti per aiutare la squadra». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9? Cross di McGregor bloccato da Lazzari. 7? Ritmi alti ma ancora poche occasioni per le due squadre. 5? ...

Con il contratto in scadenza nel giugno del 2024, Felipe Anderson spiega di voler prendere la decisione più corretta per il prosieguo della propria ...

Commenta per primo Nelle prossime ore, probabilmente già nella giornata di oggi, può andare in scena un incontro fra il presidente dellaClaudio Lotito e la sorella manager, diAnderson, Juliana. L'obiettivo è quello di lavorare al rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno del 2024, con sullo sfondo anche il ...- Atalanta, le probabili formazioni(4 - 3 - 3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto;Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri ...

FORMELLO - Lazio, i dubbi e le mosse di Sarri: Felipe provato anche falso nueve La Lazio Siamo Noi

Vigilia della sfida fra Lazio e Atalanta domani alle ore 15 allo stadio Olimpico, la sfida viene presentata da Felipe Anderson ... Vigilia piena di insidie per la Lazio fra Ciro Immobile e Danilo Cataldi. Il centravanti comincia con i compagni le prove tattiche per poi lasciare il terreno di gioco al ...