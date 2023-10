Lazio | clamoroso Immobile | addio a gennaio? Le ultime

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il momento no e le tante critiche dopo anni positivi potrebbero spingerea lasciare la: dall’Arabia Saudita sono in pressing per l’attaccante Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Ciropotrebbe lasciare il club biancoceleste aper trasferirsi in Arabia Saudita, ipotesi già sfiorata la scorsa estate. Diverse squadre starebbero sondando il terreno per l’attaccante dellaalle prese con i primi malumori stagionali visto il suo momento no in zona gol. E Lotito? La posizione resta la stessa: la cessione del centravanti biancoceleste è possibile solo di fronte ad un’offerta vicina ai 50 milioni di euro.