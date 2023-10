Lazio-Atalanta | i convocati di Gasperini per domani

Domenica 8 ottobre alle ore 15:00 la Lazio ospita l’Atalanta allo stadio “Olimpico” per l’ottava giornata di Serie A: in questo articolo riportiamo ...

Lazio-Atalanta rappresenterà il definitivo banco di provare peri biancocelesti per cercare di invertire definitivamente la rotta in vista del ...

L'ultima vittoria in assoluto della Lazio all'Olimpico contro l'Atalanta è stata in finale di Coppa Italia nel 2019. Un evento...

Il tecnico toscano voleva verificare le condizioni fisiche del centravanti della, chiedendo ... Non ci sono lesioni , ma per precauzione dovrebbe partire dalla pancina nel match contro l'. ...Commenta per primo Sarri studia le mosse anti -e pensa a una possibile sorpresa a centrocampo. Il tecnico dellanel finale di partia contro il Celtic ha messo in campo il tandem Kamada - Guendouzi a centrocampo, col francese ...

Lazio, per Immobile problema ai flessori. Verso forfait contro l'Atalanta Sky Sport

[themoneytizer id=”99064-6] A poco meno di 24 ore dal fischio d’inizio di Lazio-Atalanta, gara valida per l’ottava giornata di Serie A, Felipe Anderson ha presentato la sfida nel consueto match progr ...Poco meno di 24 ore al match tra Lazio e Atalanta, gara cruciale per la squadra di Sarri reduce dall’importantissima vittoria contro il Celtic in Champions League. Alla vigilia del match ecco ...