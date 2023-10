L’autogol degli odiatori del Fact-checking di Open | che cercano di infangarci e collezionano figuracce

Leggi su open.online

(Di sabato 7 ottobre 2023) Vi chiedo scusa, ma sono costretto a fare unsu me stesso. Nella giornata di ieri, 6 ottobre 2023, la testata giornalistica Affaritaliani pubblica un articolo dove mi accusano di non essere iscritto all’Ordine dei Giornalisti, accusando di conseguenzae l’editore Enrico Mentana di ritrovarsi «un vicedirettore che non è in regola». L’articolo, a firma del giornalista professionista Giuseppe Vatinno, è stato diffuso via Twitter dal conduttore di RadioUno ed ex Presidente Rai Marcello Foa, scatenando un’ondata di condivisioni e contenuti diffamatori attraverso i vari social network. L’increscioso episodio si ricollega con un filo rosso agli attacchi subiti a seguito di un servizio del programma Le Iene (Mediaset), ad opera del giornalista professionista Antonino Monteleone, sulla vicenda Dario Fabbri di cui parleremo ...