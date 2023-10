L’attivista Daemi e il Premio Nobel | “Io e lei insieme in cella contro il regime”

Leggi su notizie

(Di sabato 7 ottobre 2023) La famosa attivista iraniana racconta della sua esperienza con Narges Mohammadi, appena nominata dalla commissione di Stoccolma Atenae Narges Mohammadi, dissidenti, prigioniere nel carcere di Evin, a Teheran, e amiche e sorelle per sempre. Per gli studenti e i giovani in Iran quel carcere è chiamato l’università, per le tante persone che ci sono da attivisti, professori, intellettuali, artisti, operai, studenti. E Atena e Narges ne facevano parte e lì hanno stretto un’amicizia perenne. “Cantavamo, ballavamo, parlavamo e litigavamo anche sulle cose politiche“, spiega Atena, tra le più note attiviste per i diritti umani in Iran. Per il suo impegnola pena di morte e le violazioni dei diritti umani è stata 7 anni in prigione.iraniana Atena(Facebook Notizie.com)E la ...