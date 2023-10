Latina “Salute in cantiere – Sorveglianza sanitaria mobile” | progetto della Scuola Edile VIDEO

Raggiunto da Adnkronos, il primario di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di ... Nato a Sezze () nel 1957, Le Foche si è fatto notare soprattutto durante il periodo della pandemia ...Nato a Sezze è iscritto all'albo dei medici disi è formato professionalmente all'istituto ... Le reazioni Il ministro della, Orazio Schillaci, ha espresso solidarietà all'immunologo. "L'...

Salute e lavoro: l'unità mobile arriva nei cantieri edili per visite e screening LatinaToday

LATINA: “SALUTE IN CANTIERE” IN PIAZZA DEL POPOLO – Laziotv Lazio TV

Alcuni dei maggiori consumatori sono adulti altamente istruiti che abitano in città dell’Africa sub-sahariana (con 12,4 bicchieri a settimana). In Italia se ne bevono meno di 2, ma preoccupano i bambi ...LATINA – Taglio del nastro oggi in piazza del Popolo a Latina per l’unità unità sanitaria mobile che garantirà il nuovo servizio Salute in cantiere. Alla presenza del Prefetto di Latina Maurizio Fal ...