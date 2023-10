L’appello di Iandolo | “Primarie per il futuro sindaco di Avellino”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Il percorso avviato nei mesi scorsi di costruzione di una coalizione ampia a servizio della città è oramai giunto a un punto di svolta necessario”. E’ quanto si legge nella nota firmata daPrende Parte. In ballo, infatti, non c’è solo la fascia tricolore nel capoluogo ma la necessità di restituire ai cittadini, ai corpi intermedi, ai quartieri una speranza concreta di poter incidere nella vita della propria comunità dopo anni di centralismo assoluto, di occupazione mediatica, di gestione diretta e personalistica del potere pubblico. Un sentimento che, oggi più che mai, trova concretezza in obiettivi ambiziosi iniziati a delinearsi in un confronto chiaro e netto tra forze civiche e politiche, nel costruire un modo di stare insieme che facendo delle differenze occasione di arricchimento e non di rottura ha costruito incontri aperti ...