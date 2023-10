L’appello al voto degli economisti per Marco Cappato

Leggi su linkiesta

(Di sabato 7 ottobre 2023) Siamo economiste edche lavorano in università e centri di ricerca italiani ed esteri. Vogliamo esprimere il nostro sostegno alla candidatura diper il seggio senatoriale di Monza-Brianza.è noto soprattutto per le sue battaglie trasversali a favore dei diritti civili ma non è solo questo a renderlo il candidato migliore tra quelli in campo. Crediamo che la sua voce in Senato sarebbe estremamente utile per migliorare la nostra politica economica e ambientale. Nella sua attività politicasi è sempre distinto per un approccio razionale su questi temi, tenendo conto delle evidenze empiriche e delle indicazioni del mondo scientifico, e schierandosi per una maggiore tassazione delle attività inquinanti anche al fine di ridurre la tassazione sul lavoro. La sua presenza in ...