L' addio a Botero nel duomo di Pietrasanta

Leggi su agi

(Di sabato 7 ottobre 2023) AGI - Si sono conclusi neldii funerali italiani di Fernando, l'artista colombiano morto lo scorso 15 settembre nel Principato di Monaco a 91 anni. Un migliaio le persone che hanno preso parte alle esequie: fra loro alcuni artisti che abitano a, molti artigiani che hanno lavorato per più di trent'anni fianco a fianco con lo scultore e pittore sudamericano ma anche tanti cittadini comuni che hanno conosciutoin giro per le strade del centro storico o nei bar e nei locali che frequentava adi cui è cittadino onorario dal 2001. Presente ai funerali anche l'ambasciatrice della Colombia in Italia, Ligia Margarita Quessep Bitar. Al termine della funzione, il feretro dell'artista è stato tumulato nel cimitero di ...