La vita di Paris Hilton diventa una serie TV

(Di sabato 7 ottobre 2023) La biografia diunatelevisiva. Sembrerebbe infatti che i diritti della biografia della ricca ereditiera siano stati acquistati dalla A24 per trasformarla in unaTV., modella, cantante, attrice e imprenditrice americana, è pronta a raccontare la sua storia in unatv di otto episodi. La, intitolata L'articolo proviene da Il Difforme.

La serie tv sulladiHilton: Cosa sappiamoHilton è l'ereditiera che ha acquisito una fortuna grazie alla catena degli Hilton Hotel, per poi costruite un marchio tutto suo. Iniziando ...Poiché laè sceneggiatrice, ho iniziato a leggere "The Times: How the newspaper of record survived ... Stavo pensando alla me stessa cinquenne che a Montecarlo, all'hotel de, si lancia su un ...

Paris Hilton: la vita dell'ereditiera diventa una serie Tv prodotta dalle ... Best Movie

Paris Hilton: la sua vita diventa una serie tv prodotta da Dakota ed ... BadTaste.it Cinema

L’ereditiera più famosa al mondo, icona simbolo dell’estetica Y2k, torna a far parlare di sé con la presenza agli show di Chanel, Stella McCartney, Mugler, Valentino e Balenciaga come guest o in passe ...Dietro l'adattamento tv dell'autobiografia della famosa ereditiera c'è la casa di produzione di Euphoria e Everything Everywhere All At Once che avrebbe sborsato una quantità di denaro a sei cifre.