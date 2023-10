La storia d' amore impossibile tra Emanuele e Maura | Ora vogliamo diventare genitori

Leggi su oggi-notizie

(Di sabato 7 ottobre 2023) Oggi Notizie Ladiè un esempio di coraggio,e determinazione. Finalmente, hanno coronato il lorocon il matrimonio, culminando un lungo e intenso percorso di transizione. Ma non è tutto qui, c'è molto di più da raccontare su questi due coraggiosi individui.: l'emozionante viaggio di transizione Conosciuti in passato come Adriana e Mauro,Loati eNardi hanno ora ufficializzato la loro unione. Il 7 ottobre, nella città di Recanati, si sono scambiati le promesse eterni. La lorod'ha avuto inizio circa tre anni fa, quando entrambi hanno deciso di intraprendere il lungo cammino per cambiare sesso. Da quel momento in poi, ...