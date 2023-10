La stanchezza dell’Occidente | disarmo morale e materiale

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ci sono chiari segni di “” in Occidente sul sostegno all’Ucraina. Lo dimostrano due eventi, quasi contemporanei: la bocciatura di un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina alla Camera dei Rappresentanti del Congresso Usa e l’elezione in Slovacchia della coalizione di sinistra, socialdemocratica, guidata dal filorusso Robert Fico. E ha vinto affermando, in campagna elettorale, la sua intenzione di fermare gli aiuti all’Ucraina. A questo si devono aggiungere altri segnali chiari, della settimana scorsa: la disputa sul grano fra Polonia e Ucraina che ha spinto il governo conservatore Morawiecki a dire (e poi ritrattare) che non ci sarebbero più state forniture di armi per Kiev. Ci manca solo il Papa? Non manca, considerando che nell’incontro a porte chiuse con Leonid Sevastijanov (presidente dell’Unione mondiale dei vecchi credenti), il Santo Padre abbia ...