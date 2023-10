(Di sabato 7 ottobre 2023) Pinoe Andreasono ormai da tempo i protagonisti delle prime pagine dei nostri quotidiani. L’uno, attore, eccelso doppiatore, conduttore televisivo di successo e da anni tra i migliori artisti che il nostro paese possa vantare, l’altro, giornalista, autore, mezzobusto di Studio Aperto e oggi conduttore di “Diario del giorno” su Retequattro. Cosa accomuna queste due persone, tanto diverse all’apparenza tra loro? Il rapporto, affettivo nel caso di, di amicizia per, con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Da mesi le cronache nazionali sono minuziosissime nella ricerca del minimo errore, della gaffe, della svista, da parte di entrambi, per poter tuonare alla (quasi) unanimità contro i due non allineati con la maggior parte dell’informazione e dello spettacolo a tinte rosse. ...

Niente ricarica d'energie, al momento, nemmeno per Dimarco ,dal lato opposto a far da ... Intuisce Sommer, che si lancia sul palo alla sua, ma non ci arriva: super Orso carica i suoi " ...... abbiamodi portare avanti il lavoro fatto in passato adattandolo alla nostra visione di ... ha detto Jessica Cugini, di In Comune per Verona -Civica Ecologista. Per muoverti con i ...

La sinistra ha scelto i nuovi nemici: Insegno e Giambruno Nicola Porro

Elezioni europee: i socialisti francesi seppelliscono l'ultima ... EURACTIV Italia

Brucoli (Sr), 6 ott. (askanews) - "Vedo in questi minuti polemiche da parte della sinistra su come Salvini abbia avuto il video. Cose già viste. Quando qualcuno mette davanti una verità scomoda per la ...Caro direttore, le elezioni democratiche rappresentano una conquista dei Paesi occidentali: prima non era così! Ed è bene mantenerle nella loro sostanza, rispettando chi le vince.