(Di sabato 7 ottobre 2023) In un'epoca in cui il mercato delsi mostra difficile per molti giovani, l’Istituto Tecnico Buzzi diemerge come un faro di opportunità. L'articolo .

... "il Jobs Act, l'abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, la Buona, l'... ma "ha indossato i panni del Pm", elaborando una propria ricostruzione dei fatti in un momento in...Ridurre il debito pubblico e alzare la spesa per la sanità e la, far crescere gli ... Lo chiamano in molti modi, tra' toile dei due Mondi " perché è l'unico ballerino italiano ad aver ...

La scuola in cui gli studenti trovano lavoro prima del diploma. A Prato affamate di maestranze specializzate offrono contratti part-time Orizzonte Scuola

Proseguono gli incontri con le scuole: oggi la visita all'Istituto ... Comune di Messina

Proveniente da Ruvo, farà tappa martedì 10 ottobre (ore 10) in Piazza Castello a Barletta la Cavalcata per il Bicentenario della Scuola di Cavalleria organizzata sull'intero territorio nazionale in oc ...Pietro Valsecchi, intervistato da Fanpage.it, ha confermato di avere abbandonato ogni incarico nella società di produzione Taodue: “Ho ...