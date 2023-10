La Sampdoria pareggia ad Ascoli | Esposito decisivo senza segnare

(Di sabato 7 ottobre 2023)termina 1-1. I blucerchiati, dopo due sconfitte consecutive, trovano un punticino sul campo dei marchigiani.in aiuto di Pirlo KO EVITATO ? Ladi Andrea Pirlo e dei due prestiti Inter Sebastianoe Filip Stankovic è ospite dell’. I blucerchiati, in crisi nerissima – due punti nelle ultime sei partite giocate – va a caccia di una vittoria che manca addirittura dalla prima giornata di campionato contro la Ternana. Dal 1? solo, in panchina il figlio d’arte, al suo posto Ravaglia in porta. Primo tempo equilibrato, che si sblocca solamente nel recupero con l’ex Udinese Nestorovski a trovare il tap-in vincente su assist di Falasco. La ripresa dellaarriva ad inizio ripresa con Borini, che ...

La Coppa Italia prosegue a passo spedito, con le ultime battute dei trentaduesimi di finale in programma per oggi. Dopo le eliminazioni a sorpresa...

1 Inter 1 Reti: s.t. 18 Polli, 39 Sarr rig.(4 - 3 - 3): Scardigno; Porzi, Buyla, Pellizzaro, Langella; Conti, Valisena, Alesi; Chilafi, Polli, Lemina. A disposizione: ...Il Sassuolo nonin campionato dal 26 maggio contro la: da allora in otto partite ben cinque sconfitte e tre vittorie; i neroverdi non collezionano almeno nove gare di fila in ...

Polli illude la Samp Primavera, l'Inter pareggia su rigore Sampdoria.it

LIVE Primavera, Sampdoria-Inter 1-1: Sarr non sbaglia dal dischetto ... fcinter1908

Terminate le tre gare in campo alle ore 16:15. Termina in parità la gara del 'Del Duca' con Ascoli e Sampdoria che si dividono.La Sampdoria non riesce ancora a vincere ed anzi rischia il ko al "Del Duca" con il primo gol in bianconero di Nestorovski. Borini raggiunge il pareggio ad Ascoli realizzando il proprio calcio di ...