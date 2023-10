La risposta di Israele

Israele sotto attacco . Sono oltre 100 le vittime per l'offensiva di Hamas dalla Striscia sullo Stato ebraico che si è scatenata sabato 7 ottobre. I ...

L’influencer Giulia De Lellis è finita al centro di una bufera mediatica durante la sua permanenza in Israele . L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ...

Giulia De Lellis in questi giorni si trova in vacanza in Israele insieme al fidanzato Carlo Gussalli Beretta, vicedirettore dell’omonima azienda che ...