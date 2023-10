(Di sabato 7 ottobre 2023) su Tg. La7.it - La risposta agli attacchi dell'alba da parte dicontro Israele non si è fatta attendere. Aerei da combattimento hanno attaccato alcuni obiettivi nella ...

La risposta agli attacchi dell'alba da parte di Hamas contro Israele non si è fatta attendere. Aerei da combattimento hanno attaccato alcuni obiettivi nella Striscia di Gaza. Sul web girano molti ...... secondo l'autorità sanitaria palestinese, dopo che Israele ha lanciato attacchi in... mentre la Palestina ha ribadito che la fine dell'occupazionedal suo territorio è l'unica ...

La rappresaglia israeliana: colpiti a Gaza sedi di Hamas TGLA7

La rappresaglia dopo l'attacco a sorpresa: l'esercito israeliano bombarda Gaza RaiNews

L'attacco lanciato contro lo Stato ebraico non ha paragone con le precedenti offensive partite da Gaza. Hamas spera di consolidare il primato in campo palestinese e di guadagnare il “mondo arabo” alla ...Sul web girano molti video, tra cui questo in cui si vedono due grattacieli colpiti nel centro di Gaza City. Secondo le forze armate israeliane gli edifici venivano utilizzati da membri senior di ...