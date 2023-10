(Di sabato 7 ottobre 2023) Non so se “sbagliando s’impara”. Ovvero, lo so, ma a condizione di cambiare quell’indicativo, s’impara, in una espressione più cauta: sbagliando, può darsi che si impari. Oggi ho spesso l’impressio... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Kiev, 1 ago. (Adnkronos) - L'ambasciatore britannico in Ucraina Melinda Simmons ha definito il presunto rapimento di massa di bambini dall' Ucraina ...

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il difensore della Repubblica d’Irlanda Megan Campbell è stato “sventrato” per non ...

Un atleta ha impressionato in p arti colare, che ora si aggiunge a Eliezer Kubanza come due volte campione d’Africa IMMAF . Si tratta di Maurio Silva, ...

Dotato di processore Intel Core i5 di 13°, fino a 16 GB di RAM e 1 TB di storage , ... Non solo: sempre in questo ambito, HP ha annunciato ladisponibilità delle versioni gratuita ...... cosa intende Tradizionalmente, ladi moneta poteva avvenire solo in modo verticale, e ... né ragionevole pensare a una seconda moneta corrente, la criptovaluta è certamente la...

BMW GS: la prossima generazione sarà elettrica Vaielettrico.it

La prossima generazione ci metterà alla prova sulla guerra all'Ucraina Il Foglio

La posizione "giusta" non è presa una volta per tutte, ai posteri succederà infatti quello che è successo a noi e a quelli prima di noi: sapere e capire in ritardo i propri errori ...Il nuovo ufficio della Lega Serie A ad Abu Dhabi, nella regione MENA, ha ospitato Alessandro Del Piero, leggenda del calcio e Ambassador di Lega Serie A. Questa visita fa parte di una ...