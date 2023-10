“La prima coppia di questa edizione” Amici 23 | è già sotto gli occhi di tutti Poi la scoperta su di lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 7 ottobre 2023)23 è appena iniziato ma già non mancano liti, sorprese e commozione nella scuola più famosa della tv. E c’è già anche la. Nell’ultimo daytime andato in onda, la produzione parla di “un’zia speciale“ tra due allievi ma il filmato mostrato li fa vedere più che vicini. Si sente infatti la cantante chiedere se a lui piacciono le alici e la risposta è: “A me piaci tu“. Ma non è finita qui perché poi in altre immagini si abbracciano a tavola in maniera molto dolce e poi si sdraiano insieme sul divano. “Guarda che stai rischiando, te lo dico“, l’avverte lui. Ma lei continua, lo annusa ed esclama: “Il tuo profumo è la mia droga“. “Eh non male, devo essere sincero. Non male“. Poco dopo dormono abbracciati fino a quando non si mettono faccia a faccia e si scontrano con il naso arrivando vicinissimi al ...