La preoccupazione di Alberto Malesani | Non posso pagare le bollette Ecco cosa fa l' ex allenatore di calcio

Leggi su oggi-notizie

(Di sabato 7 ottobre 2023) Oggi Notizie Una nuova vita lontano dal campo diper, l'exche ha deciso di mettere da parte lo sport per dedicarsi alla passione per il vino. Una scelta coraggiosa che ha portatoa cambiare completamente la sua carriera e a investire in un'azienda vinicola.: una personalità unica nel mondo delè sempre stato conosciuto per la sua personalità eccentrica e per i suoi momenti di arrabbiature con i giornalisti. Ma l'exha deciso di lasciare definitivamente il mondo delper intraprendere una nuova avventura: l'azienda vinicola. La rinascita diL'anno ...