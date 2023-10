La pazza gioia | dove è stato girato

(Di sabato 7 ottobre 2023) Lain diverse località della Toscana, tra cui Grosseto, Pistoia, Montecatini Terme, Campi Bisenzio (FI), Viareggio, Capannori e Pietrasanta (LU), Livorno. Le prime scene si svolgono a Villa Biondi, una comunità terapeutica vicino a Pistoia, che nella realtà è una villa sulla via Tiberina. La comunità è situata su una tenuta agricola abbandonata, circondata da vivai, tra cui il Vivaio Tesi di Pistoia,le ospiti trascorrono le giornate lavorando con le piante. È qui che le due protagoniste si incontrano e sviluppano un’amicizia. Durante un’uscita di gruppo, Beatrice porta Donatella in un’avventura rocambolesca che le renderà entrambe più mature e autentiche nelle loro fragilità. Da un centro commerciale (i Gigli a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze) a una cena nelle ...

Donatella e Beatrice sono ospiti di una comunità per donne affette da disturbi mentali in Toscana. Impegnate in alcuni lavori di riabilitazione, le due ...

La pazza gioia è il film che andrà in onda questa sera su Rai Movie, ecco trama, cast e curiosità su questa pellicola.