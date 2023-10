La Lega di Salvini torna sopra il 10 per cento | crollo del Pd

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 ottobre 2023) Un mese ricco di sfide, tanti temi caldi. A settembre il governo Meloni ha dovuto fare i conti con due nodi difficili da sciogliere. In primo luogo c'è la questione migranti. Sebbene i Ventisette siano d'accordo sul fatto che la priorità sia fermare gli sbarchi illi e i trafficanti che ne fanno un business, Polonia e Ungheria si oppongono alla redistribuzione. Non passa in secondo piano la gestione dell'economia del Paese. La situazione è delicata e la maggioranza sta cercando di muoversi con cautela per il bene del Paese. Secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli, pubblicato sul Corriere della Sera, questi aspetti, però, non sembrano avere impatto sull'elettorato. La valutazione del governo non mostra grandi cambiamenti e rimane stabile: il 42% esprime valutazioni positive, il 47% negative, con un indice di apprezzamento di 47. Come valutano gli ...