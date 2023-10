La Juventus si prende il derby | Allegri a -2 dall’Inter prima della sosta Juric | quanta fatica il tuo Toro

Leggi su sportface

(Di sabato 7 ottobre 2023) Unasolida, non spettacolare ma vogliosa di dare un segnale. E arriva forte e chiaro:siile a riposo per ladopo otto giornate è -2, candidata principale per lo scudetto a detta di molti, e a -4 potenziale dal Milan, se vincerà nella difficile trasferta di Genova. 17 punti, tre aggiunti oggi con la vittoria all’ombraMole targata Gatti e Milik, è il miglior avvio degli ultimi anni, cinque vittorie nelle prime otto e un solo ko, il gioco che in fin dei conti latita come sempre, ma che per vincere stasera non serviva assolutamente contro un Torino che hato maledettamente a proporsi, a metterci personalità oltre al compitino. E con appena nove punti, è tempo di riflettere per ...