La guerra di Hamas Contro Israele | contro l' Anp | contro i sauditi

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il blitz nelle crepe della sicurezza israeliana, con Netanyahu in vacanza nel Golan che tarda a reagire. Un bilancio terribile di vittime su entrambi i fronti, numerosi ostaggi in mano palestinese. Un attacco diretto ai processi negoziali nella regione. E lo scenario di unamulti-fronte, a lungo accarezzata dall’Iran, che acuisce all’estremo i rischi chesi trova di fronte

" Hamas non si muove solo contro Israele e Fatah ma anche per non vedersi superata dalla jihad palestinese. La jihad e' sostenuta dall'Iran che da ...

... in una cornice internazionale sempre più rovente: allamondiale a pezzetti di cui parlò papa Francesco si somma un altro tassello con l'assalto diverso Israele. Il patto sui migranti ...La notizia dellascatenata dasu Israele è una botta pesantissima per tutti. I cronisti solcano i cortei in cerca di nemici di Israele. Landini chiarisce subito: "Condanniamo in modo ...

Hamas attacca Israele: 'Siamo in guerra'. Oltre 40 morti e 50 ostaggi - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Israele-Hamas, perché è l'inizio di una nuova guerra: l'attacco senza precedenti, i prigionieri, l'operazione ilmessaggero.it

Israele attaccata da Hamas ed anche l'Italia alza la vigilanza sugli obiettivi ... Un altro fronte si apre, dunque, in un quadro globale di crisi dominato finora dalla guerra tra Russia e Ucraina e ...Almeno 100 morti, oltre 900 feriti, più di 2.200 razzi. Questi sono i numeri provvisori di un attacco senza precedenti contro Israele, rivendicato da Hamas, che è iniziato alle ...