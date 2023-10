La guerra di Gaza | tempesta perfetta per i nemici che si sorreggono a vicenda

(Di sabato 7 ottobre 2023). La. Unadi sangue. Che unisce gli opposti, che si legittimano a. Hamas e Netanyahu. 'Cittadini di Israele siamo ine non è solo un'operazione, è proprio ...

Sale l’astio tra Gaza e Israele , dopo che questa mattina è partito un attacco a sorpresa dalla Striscia, e miliziani armati sono entrati in terra ...

" Cittadini di Israele siamo in guerra e non è solo un'operazione, è proprio una guerra". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu , annunciando ...

07 ott 14:32 Mattarella: "Ferma condanna dell' attacco " Sergio Mattarella ribadisce in un messaggio al Presidente dello Stato di Israele , Isaac Herzog ...

Un attacco senza precedenti con centinaia di Razzi da Gaza su Israele e irruzioni militari nelle città. È quanto è andato in scena stanotte in ...

L'esercito israeliano ha richiamato in servizio decine di migliaia di riservisti, dando inizio della " Operazione Spade di ferro " per rispondere ...

... in quanto si spara contro dei civili e si usano "i residenti della Striscia dicome scudi umani ". "I terroristi di Hamas hanno dichiaratoa Israele, con lancio indiscriminato di missili ..."Questa non è un'operazione militare, non è un altro round di combattimenti, ma una", ha ... "è evasa dalla sua prigione" ha commentato la giornalista palestinese Mariam Barghouti. Diverse ...

Hamas attacca Israele: 'Siamo in guerra'. Oltre 100 morti e 50 ostaggi - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Cos'è la Striscia di Gaza e la guerra tra Israele e Hamas QUOTIDIANO NAZIONALE

Quasi 200 vittime a Gaza dopo la rappresaglia di Israele. Il patriarca latino di Gerusalemme: "Temo si arriverà alla guerra".“ I terroristi di Hamas hanno dichiarato guerra a Israele “. Lo afferma il ministero degli Esteri d’Israele, sottolineando come dietro vi sia l’Iran e come l’attacco sia “un doppio crimine di guerra”, ...