La guerra dei nazisti islamici contro gli ebrei

(Di sabato 7 ottobre 2023) Non ci sono parole adeguate a raccontare il Male che si dispiega davanti a noi in tempo reale, non è possibile scrivere riflettere a ciglio asciutto quando l’apocalisse è ancora in corso, quando c’è la consapevolezza che la barbarie del sabato mattina di Sukkot, la festa ebraica delle capanne, continuerà ancora lungo e avrà conseguenze inimmaginabili. Qualche settimana fa ho visitato il lager che i russi hanno approntato a Yahidne, in Ucraina, una nuova Auschwitz del XXI secolo nel cuore d’Europa, non lontana da dove si era giurato che mai più avremmo visto tale pianificazione di atrocità. Sabato ci siamo svegliati con un pogrom nel sud di Israele, una mattina dei cristalli preparata a tavolino ed eseguita grazie anche a un sommovimento popolare che ha dato la caccia agli, ha ucciso i civili sul posto, ha separato le donne dagli uomini e le ha fisicamente ...