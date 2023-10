La Ferrari è pronta a fare un “passo significativo” verso la Red Bull nel 2024

(Di sabato 7 ottobre 2023) Charles Leclerc è fiducioso che lapossaun “” il prossimo anno con una vettura drasticamente diversa. Laha lottato con la Redper le vittorie nella fase iniziale della scorsa stagione, ma ha lottato tutto l’anno per sfidare i campioni del 2023, ottenendo una sola vittoria per Carlos Sainz Jnr a Singapore, mentre la Redha vinto tutti gli altri 15 gran premi.Dopo un miglioramento della forma dalla ripresa della stagione dopo la pausa estiva, Leclerc afferma che laha acquisito molte conoscenze sulla propria vettura che gli danno ottimismo per il futuro. “Da un lato, bisogna sempre guardare a se stessi e credo che dalla seconda parte della stagione, da Zandvoort in poi, abbiamo imparato ...

"Vogliamo raccogliere un buon bottino di punti", dice il team principal di Maranello MARANELLO (MODENA) - "Torniamo in pista su un circuito ...

Leggi anche :a correre in due importanti competizioni Gli appassionati potranno godersi l'evento dal prato, con accesso gratuito dal 27 al 29 ottobre. Mentre le tribune saranno ...Il mondo del motorsport si prepara per un weekend di intensa attività, cona correre sul fronte europeo. Il palcoscenico di Snetterton vedrà la conclusione del GT Cup Championship . AF Corse, riconosciuto team affiliato al costruttore modenese, porterà in ...

Ferrari pronta a correre in due importanti competizioni ClubAlfa.it

Finali Mondiali Ferrari 2023: annunciato il programma completo ClubAlfa.it

La Rossa non è sicura di trattenere Carlos Sainz che sta ricevendo offerte ovunque per lasciare la Ferrari. Cosa faràIl mondo del motorsport si prepara per un weekend di intensa attività, con Ferrari pronta a correre sul fronte europeo. Il palcoscenico di Snetterton ...