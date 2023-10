La donna dietro la bufala di Olena Zelenska e Cartier vive a San Pietroburgo | in Russia

Leggi su open.online

(Di sabato 7 ottobre 2023)aveva acquistato a New York dei gioiellidal valore di 1.100.000$? Si tratta di unavirale pubblicata in un articolo a pagamento nel sito nigeriano The Nation, il quale basava l’intera vicenda su una serie di storie Instagram pubblicati dall’account @gorgeous.bb.jeanette attribuito a una commessa licenziata per colpa della first lady ucraina. Open Fact-checking aveva smontato, punto per punto, la fake news condivisa dai canali televisivi russi e dall’ambasciata russa nel Regno Unito via Twitter/X. A seguito della verifica, inizialmente pubblicata via Twitter, abbiamo proseguito la ricerca dell’origine della notizia falsa. Grazie a un prezioso contributo del collega e amico Shayan Sardarizadeh, giornalista e fact-checker presso BBC Verify, abbiamo verificato ulteriormente la sua scoperta: ...