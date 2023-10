La confessione di Fedez | “Così stavo per morire”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il mondo della musica italiana ha trattenuto il respiro quando ha appreso delle condizioni di salute di. Il rapper, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha condiviso dettagli inquietanti: «La metà del sangue che avevo in corpo» era stata persa. E ha aggiunto un dettaglio ancora più sconcertante: «La cosa più assurda è che quel mattino avevo un volo transoceanico. Se non mi fossi accorto di quanto stava accadendo, sarei stato male sull’oceano, su un aereo diretto a Los Angeles, e non so come sarebbe finita». Federico Leonardo Lucia, il vero nome di, ha descritto un malessere improvviso che lo ha spinto a sottoporsi a un’endoscopia, culminata in un intervento d’urgenza. Ma ciò che ha colpito molti è stata la rassicurazione del professor Massimo Falconi, che aveva precedentemente curatoper un tumore al ...