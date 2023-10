La Cgil di Landini a Roma | ' Questa è la piazza di chi paga le tasse'

"Faccio fatica a trovare le parole, l'emozione e la felicità di vedere una piazza così è enorme . Non tutti riusciranno a entrare in piazza per le ...

Il segretario dellaparla da una piazza San Giovanni già colma, nonostante i due cortei continuino a sfilare. "Insieme per la Costituzione" Una prova muscolare centrata per la ...La ricchezza prodotta da chi lavora deve tornare al lavoro, ecco perché non si può essere poveri lavorando" lo ha detto il segretario dellaMauriziointervenendo dal palco della ...

Manifestazione Costituzione, Landini: "Basta salvatori della Patria: serve contributo di tutti" QUOTIDIANO NAZIONALE

Landini sfida il governo. Salari, lavoro, sanita’, pensioni ma anche immigrazione, sono tanti per la Cgil i capitoli di una politica economica che non garantisce i diritti dei lavoratori e che sommati ...AGI/Vista - “A produrre la ricchezza di un Paese è chi lavora, non la finanza. La ricchezza prodotta da chi lavora deve tornare al lavoro, ecco perché non si può essere poveri lavorando” lo ha detto i ...