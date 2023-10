(Di sabato 7 ottobre 2023) In seguito alla riesplosione delle ostilità tra Israele e Palestina, ladiha deciso dire “precauzionalmente” tutte le suenella striscia di, ritirandosi dal territorio dopo decenni di presenza. Una misura ritenuta necessaria per “la“. Decisa inoltre la chiusura temporanea del Centro sanitario. “Le équipe mediche dellasono però pronte a fornire assistenza non appena le circostanze lo permetteranno”, ha spiegato l’ente cattolico in una nota, rinnovando l’appello a “pregare per lae il benessere di tutte le persone coinvolte”. AncheItaliana ha dichiarato di seguire “con grande ...

Come spiegaè stata un'operazione "tra le più significative degli ultimi decenni. Molti soldati e civili israeliani sono stati uccisi e molti altri sono stati rapiti a Gaza. ...italiana segue 'con grande preoccupazione quanto avviene in queste ore in Israele e Palestina'. Come comunica, 'si è trattato di un attacco missilistico a sorpresa di Hamas, con l'invio di decine di uomini armati nelle città intorno a Gaza'. Un'operazione "tra le più significative degli ...

Attacco contro Israele. Caritas Jerusalem: "Situazione destinata a ... Servizio Informazione Religiosa

La Caritas di Gerusalemme sospende le attività a Gaza: “Garantire sicurezza degli operatori” Il Fatto Quotidiano

Almeno 5mila razzi sono stati lanciati, all’alba di oggi, dalla Striscia di Gaza verso il sud e il centro di Israele...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Diritti r ...Caritas italiana segue "con grande preoccupazione quanto avviene in queste ore in Israele e Palestina". Come comunica Caritas Gerusalemme, "si è trattato di un attacco missilistico a sorpresa di Hamas ...