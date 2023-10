(Di sabato 7 ottobre 2023) ... ha dato appuntamento per la 5ªdel GIC, le GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO, in programma dal 18 al 20 aprile 2024, sempre nei padiglioni del Piacenza Expo (www.gic - expo.it). "Il Gis ha ...

Questo nuovo dispositivo on board è disponibile inlimitata, fino ad esaurimento scorte, ... anche i clienti Telepass esistenti potranno richiederlo in sostituzioneloro vecchio ...Un successo senza precedenti quello della 9ªGIS, le Giornate italianesollevamento e dei trasporti eccezionali, la mostra mercato interamente dedicata alle nuove proposte e alle innovazioni tecnologichemondo...

La 9a edizione del Gis chiude con un record di presenze Adnkronos

A Roma la seconda edizione del "Festival dell'Etica Pubblica" Vatican News - Italiano

Lo ha detto in mattinata Concetta Giannino, rettore del Convitto nazionale "Giovanni Falcone" di Palermo, intervendendo alla terza edizione di "B-Factor", il contest in collaborazione con Intesa ...Europa e Conference League 2023/24 - Diretta DAZN 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, La UEFA Europa League riparte per una nuova entusiasmante edizione con tante squadre pronte a darsi battaglia: ...