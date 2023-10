L’11 settembre di Condoleezza Rice | il suo sguardo al futuro

Leggi su quifinanza

(Di sabato 7 ottobre 2023)è una delle politiche più note e influenti degli anni Duemila. Il suo nome sarà sempre legato agli attentati delnegli Stati Uniti. Al tempo era infatti in carica come Consigliere per la sicurezza nazionale nella prima amministrazione di George W. Bush. Dopo2001 In seguito agli attentati che hanno colpito il cuore di New York e gli Stati Uniti tutti, dando inizio al periodo del terrore su scala globale,havuto l’incarico di sviluppare una nuova politica di sicurezza nazionale. Fece molto discutere il suo rifiuto di testimoniare dinanzi alla commissione dedicata al. Un caso dall’eco internazionale, che ha infine spinto il ...