Kim Rossi Stuart | Bellocchio mi disse che ero troppo bello e mi scartò

(Di sabato 7 ottobre 2023) Kime impossibile, ha chiuso il Lucca Film Festival 2023 concedendosi in un lungo incontro in cui ha ripercorso la sua carriera. L'ultimo ospite del Lucca Film Festival 2023 è Kim. L'attore romano, notoriamente schivo, ha chiuso la kermesse lucchese ritirando il premio alla carriera e introducendo la sua terza fatica da regista, il western contemporaneo Brado, in cui interpreta un padre che si troverà costretto a riallacciare il rapporto col figlio dopo un infortunio. Ma l'attesa è grande per la serie heist Everybody Loves Diamonds, che debutterà il 13 Ottobre su Prime Video, in cui si racconta la storia del Colpo di Anversa, un eccezionale furto di diamanti messo a punto da una banda di ladri capeggiata da un …

L'ultimo ospite del Lucca Film Festival 2023 è Kim Rossi Stuart. L'attore romano, notoriamente schivo, ha chiuso la kermesse lucchese ritirando il premio alla carriera e introducendo la sua terza fatica da regista, il western contemporaneo Brado. La piattaforma di streaming on demand Prime Video ha svelato una scena in anteprima di Everybody Loves Diamonds, la nuova serie heist interpretata da Kim Rossi Stuart in arrivo in esclusiva sul servizio di Amazon a partire dal prossimo 13 ottobre.

