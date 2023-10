Ken Follett e “Le armi della luce” | una riflessione sulla rivoluzione industriale e la resilienza umana

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ken, autore di fama mondiale, ha recentemente pubblicato il quinto capitolosua acclamata saga di Kingsbridge, intitolato “Le”. Questo nuovo romanzo, come i precedenti, si immerge in un periodo storico cruciale, offrendo ai lettori una panoramica dettagliata e avvincente degli eventi e delle dinamiche sociali dell’epoca. Il romanzo si svolge tra il 1792 e il 1824, un periodo di profondi cambiamenti in cui laha iniziato a trasformare l’Inghilterra e il mondo intero. La storia ruota attorno alla “Spinning Jenny” o “Giannetta”, la prima macchina filatrice semiautomatizzata che ha segnato l’inizio, portando a un aumento esponenziale ...

(Adnkronos) – esce martedì 26 settembre, in contemporanea mondiale (in Italia da Mondadori) 'Le armi della luce', il nuovo romanzo dello scrittore ...

(Adnkronos) – esce martedì 26 settembre, in contemporanea mondiale (in Italia da Mondadori) ‘Le armi della luce’ , il nuovo romanzo dello scrittore ...

Come Barbara, per esempio, che legge tanto, tantissimo, e confida che ama" "i primi però" " come ha adorato "Adriano" della Yourcenar. Uno scrittore preferito non ce l'ha e i lettori ...E come il protagonista di questa settimana,, che balza direttamente in vetta con il romanzo Le armi della luce : quinto capitolo della saga di Kingsbridge , ambientato tra fine ...

Le armi della luce di Ken Follett: la recensione del libro Maremosso

È tornato Ken (Follett) il guerriero dei bestseller la Repubblica

E meno male che esistono i grandi vecchi della narrativa mondiale. Scrittori solidi, di qualità, amatissimi dal pubblico, da decenni alla ribalta planetaria. Gente come John Grisham, Scott Turow, il s ...Da Harry Potter ad Agatha Christie, passando per Sophie Kinsella e Roald Dahl: leggere i libri in inglese non è mai stato così facile ...