Juventus | vittoria d’angolo contro il Torino Allegri a -2 dall’Inter

Leggi su inter-news

(Di sabato 7 ottobre 2023)finisce 2-0. I bianconeri vincono il Derby della Mole con due gol quasi in fotocopia nella ripresa. L’Inter si trova a sole due lunghezze di distanza POCO TORO ? Allo Stadium va in scena il Derby della Mole tra. Match abbastanza equilibrato, con tanta intensità, ma privo di vere occasioni da gol. Il primo e unico squillo del primo tempo arriva al sesto minuto quando il guardalinee annulla un gol a Kean per fuorigioco. Bianconeri in avanti con Kean e Miretti trequartista, viste le assenze contemporanee di Vlahovic e Chiesa. Lato, invece, dentro Zapata, Seck e Vlasic. Dal primo minuto anche i due ex interisti Bellanova a destra e Lazaro a sinistra. Nella ripresa, esce meglio la squadra di Massimilianoche su angolo diventa letale. Dopo due ...