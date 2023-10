Juventus-Torino | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv del derby della Mole

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il pareggio contro l’Atalantascorsa settimana sa di occasione persa per i bianconeri, che con un successo si sarebbero portati a due sole lunghezze dalla vetta delle due milanesi. Lo 0-0 maturato al Gewiss costringe invece la squadra di Allegri a vincere oggi, sperando che Inter e Milan non facciano altrettanto sui campi rispettivamente di Bologna e Genoa, in attesa dello scontro diretto con i rossoneri in programma a San Siro al rientro dalla sosta per le nazionali. Non sarà facile, però, per Chiesa e compagni, che all’Allianz Stadium ricevono gli uomini di mister Juri? per uncaldissimo, con i granata intenzionati a trovare una vittoria che possa rilanciare le proprie ambizioni europee. Il fischio d’inizio a, valevole per l’ottava giornata diA, è in programma alle ...