Juventus Torino | le probabili formazioni | Allegri idea Yildiz

(Di sabato 7 ottobre 2023) Alle ore 18 in campo in Serie A il derby della Mole tra, ecco lecon le scelte die Juric Alle ore 18 in campo in Serie A il derby della Mole tra, ecco lecon le scelte die Juric.(3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso;; Kean. Allenatore:(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Seck, Vlasic; Zapata. Allenatore: Juric.

Alle 18:00 di sabato 7 ottobre Juventus e Torino scenderanno in campo all’Allianz Stadium in occasione del derby dell’ ottava giornata di Serie A ...

L’ex portiere Stefano Sorrentino in esclusiva ai nostri microfoni su Juventus-Torino : “Entrambe le squadre arrivano da momenti non ...

Certamente non è l'epilogo sognato del Pogba - bis a. Il 30enne di Lagny - sur - Marne non ... Non sappiamo ad oggi se e con quale modalità la Juventus deciderà di scaricarlo ma è chiaro a tutti ...

Juve-Torino, cambia l'arbitro: Massa al posto di Rapuano, il motivo Tuttosport

È arrivato l’esito che si temeva. La Juventus ora ha la possibilità strappare il contratto con il calciatore. Si tratta di un altro colpo per la Juventus, dopo una stagione funestata da inchieste per ...L’ultima giornata di Serie A prima della sosta per le Nazionali prosegue con tre antipasti di lusso Inter e Milan si giocano a distanza la vetta della classifica: la squadra di Inzaghi ospita a San Si ...